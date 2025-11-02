なぜ9割以上の会社はお金がないのか？1割の成功する会社は何をやってるのか？10,000社見て答えが分かりました。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「なぜ9割以上の会社はお金がないのか？1割の成功する会社は何をやってるのか？10,000社見て答えが分かりました。」で、“倒産させないプロ”として知られる黒字社長、市ノ澤翔氏が、不安な経営の正体と、倒産防止に絶対必要な「資金繰り表」の作り方・活用法について熱く語った。動画は「ここに注目して資金繰り表を活用すれば、どんな会社も資金繰り問題を解決できるようになる」と市ノ澤氏が断言する非常に実践的な内容となっている。
市ノ澤氏は「経営者の9割は不安を抱えている」とし、その原因は「先が見えないこと」にあると説明。「どんな会社でも資金繰りで苦しんでいる。なぜなら、ちゃんとした資金繰り表を作っている会社は1割に満たない」と実情を明かし、「資金繰り表を作らない社長は倒産する。それは間違いない」と厳しく警鐘を鳴らした。
「資金繰り表は現預金の動きそのもので、作れば将来の資金ショートも事前にわかる」とし、「もし5月にマイナスになるとデータで分かれば、持っている資産を売る、売上を増やす、資金調達するなど具体的な『打ち手』が明確にできる」と強調。市ノ澤氏自らも「うちは1円単位で資金繰り表を作っています。それくらいお金の管理は大事」と自社の例を披露。「作り方はExcelでもGoogleスプレッドシートでもOK、まず自分で手を動かして挑戦してほしい。会計事務所に頼んでも断られるのが実情だから、経営者自身が数字を掴むことは本当に大切」と呼びかけた。
また、資金繰り表の理想的な状態については「経常収支はプラスで、投資収支は将来のため適切にマイナス（投資）している状態、財務収支は本業でしっかり稼いで借入を返済していく流れが◎」と解説。「キャッシュが増えるだけで満足せず、経営の中身までチェックを」とアドバイスした。
動画の終盤には、「資金繰り表は作って終わりじゃ意味がない。日々アップデートし、将来の資金ショートを未然に防ぐ『行動と意思決定』のためのツールとして活用してほしい」と力説。視聴者に向けて「資金繰り表を作ってキャッシュリッチな経営者になり、黒字で夢や欲望を実現しましょう」と締めくくり、「経営の不安を“見える化”したいなら、必ず資金繰り表を作成すべき」と再度訴えた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun