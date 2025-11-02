この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ9割以上の会社はお金がないのか？1割の成功する会社は何をやってるのか？10,000社見て答えが分かりました。

YouTube動画「なぜ9割以上の会社はお金がないのか？1割の成功する会社は何をやってるのか？10,000社見て答えが分かりました。」で、“倒産させないプロ”として知られる黒字社長、市ノ澤翔氏が、不安な経営の正体と、倒産防止に絶対必要な「資金繰り表」の作り方・活用法について熱く語った。動画は「ここに注目して資金繰り表を活用すれば、どんな会社も資金繰り問題を解決できるようになる」と市ノ澤氏が断言する非常に実践的な内容となっている。



市ノ澤氏は「経営者の9割は不安を抱えている」とし、その原因は「先が見えないこと」にあると説明。「どんな会社でも資金繰りで苦しんでいる。なぜなら、ちゃんとした資金繰り表を作っている会社は1割に満たない」と実情を明かし、「資金繰り表を作らない社長は倒産する。それは間違いない」と厳しく警鐘を鳴らした。



「資金繰り表は現預金の動きそのもので、作れば将来の資金ショートも事前にわかる」とし、「もし5月にマイナスになるとデータで分かれば、持っている資産を売る、売上を増やす、資金調達するなど具体的な『打ち手』が明確にできる」と強調。市ノ澤氏自らも「うちは1円単位で資金繰り表を作っています。それくらいお金の管理は大事」と自社の例を披露。「作り方はExcelでもGoogleスプレッドシートでもOK、まず自分で手を動かして挑戦してほしい。会計事務所に頼んでも断られるのが実情だから、経営者自身が数字を掴むことは本当に大切」と呼びかけた。



また、資金繰り表の理想的な状態については「経常収支はプラスで、投資収支は将来のため適切にマイナス（投資）している状態、財務収支は本業でしっかり稼いで借入を返済していく流れが◎」と解説。「キャッシュが増えるだけで満足せず、経営の中身までチェックを」とアドバイスした。



動画の終盤には、「資金繰り表は作って終わりじゃ意味がない。日々アップデートし、将来の資金ショートを未然に防ぐ『行動と意思決定』のためのツールとして活用してほしい」と力説。視聴者に向けて「資金繰り表を作ってキャッシュリッチな経営者になり、黒字で夢や欲望を実現しましょう」と締めくくり、「経営の不安を“見える化”したいなら、必ず資金繰り表を作成すべき」と再度訴えた。