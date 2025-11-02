「そんな使い道が!?」余った母乳パッドの再利用アイデアに5万いいね「目からウロコ」【ママリ】

捨てるのはもったいない！余った母乳パッドの活用法に5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

あこちゃん¨̮⃝1m🩰K2水👶🎀(@shelliemaychan6)さんの投稿です。出産前にいろいろと情報を集めて、育児グッズなどを買いますよね。中には、母乳パッドを用意しておいたけれど、使わなかった人もいるはず。そういうものを、皆さんはどうしていますか？使わずにそのまま置いておくのも邪魔ですよね。





投稿者・あこちゃん¨̮⃝1m🩰K2水👶🎀さんは、母乳パッドのライフハックを投稿しています。

©shelliemaychan6

完母じゃない私が産前用意したもので1番無駄だった母乳パッドww

フライパンに付いた油を取るのに最適でした🫠‼️母乳を吸わずに油を吸う。

フライパンの汚れ取りに使って、水道代を節約しようと思います😮‍💨😮‍💨笑

なんと母乳パッドをフライパンの油取りに使うという方法。余ったから捨てるのではなく、水道代の節約にもなるライフハックです。



この投稿に「天才すぎる！今からやります！」「めっちゃ残ってて、使い方迷ってたー」などのリプライが寄せられました。 ぜひ参考にしてください。



※油を吸った母乳パッドは燃えるごみとして捨てましょう

※熱い油が母乳パッドに触れると、母乳パッドが溶けてしまうことがあります。油は冷めた状態で行ってください。また、やけどには十分注意してください

4万いいね！公園で飲酒中の男性に近づき…娘の叫びがバズ

カシシ(@the_m_r_p)さんの投稿です。子どもは本当にママやパパのことをよく見ていますよね。子どもだからわからないだろう、気付かないだろうと思っていても、予想もしないタイミングで見てきたことや知っていることを話し出すことも…。



子どもだからこそのまっすぐさがかわいくもあり、恐ろしくもあるエピソードです。

今日は昼間の公園でストゼロ飲んでるおじさんに「それママのー！ママのだから飲んじゃダメーー！！」と果敢に立ち向かって行く我が子を制したことしか覚えてない。春休み早よ終わってくれ…

なんと娘さんは、公園で缶チューハイを飲んでいるおじさんの元へ。そして「ママのだから飲んじゃダメ！」と立ち向かったというのです。おじさんも驚いたでしょうし、赤の他人であれば一層、カシシさんは肝を冷やしたことでしょう。



普段からカシシさんが飲んでいるチューハイをよく見ていた娘さんは「ママのが取られた」と勘違いしたのでしょうか。カシシさんも制止で一生懸命だったでしょうが、少し落ち着いてから考えると「ママのだから」という言葉に気恥ずかしさを覚えそうです。



この投稿に「なんてかわいいんだ」というリプライがついていました。春休みは子連れで外出する方もいて、外での思わぬ子どもの行動にヒヤッとすることもありますよね。育児のくすっと笑えるワンシーンで、ずっと思い出に残りそうなエピソード投稿でした。

母が一生推したい！薬を混ぜるお菓子に4万いいね

ゆづッチ☺︎🍢(@yuzu_m1228)さんの投稿です。粉薬が苦手で飲めない、飲みたがらない子どもにとって、服薬はストレスでしょう。そして、親にとっても大変ですよね。ゼリーやアイス、ジュースに混ぜても味で気付かれてしまい、拒否されることもあるかもしれません。



そんな悩みを持つ子どもやママにぴったりな商品があるそう。これを使えば苦手な薬も、おいしく楽しく飲めるかもしれませんよ！

©︎yuzu_m1228

断固薬拒否の息子、楽しそうにお薬食べてくれた…

ねるねるねるね一生推す

誰しも小さい時に食べた経験がある「ねるねるねるね」に、お薬を混ぜて飲めるというこの商品。筆者は初めて見たのですが、見た目は完全にお菓子のねるねるねるねですよね。メロンソーダ味とイチゴ味というのも美味しそうですし、これならお薬が苦手な子でもおやつ感覚で服薬できそう。自分で作る楽しさも感じられて、さらに味もおいしいとなると最高ですよね。



この投稿に「子どもが小さいときにこんなのがあれば良かったな」というリプライがついていました。楽しみながらお薬を飲んでもらえたら理想的ですよね。他にも「服薬拒否のある大人にもよさそう」というコメントもありました。大人でも粉薬が苦手な方もいるはず。そんな人にも優しい商品と言えそうです。



薬を飲みたくない人、飲ませたい人の切実な思いをかなえてくれる商品。広く知られて活用され、服薬のハードルが下がるといいですよね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）