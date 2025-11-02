かつて俳優・歌手として活躍し、一世風靡した押尾学さん。47歳の“今”とともに、刑務所での獄中エピソードが語られた。

【映像】「白髪で…」押尾学さん（47）の現在の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「僕が高校生の時ぐらい、一世風靡したといってもいい押尾さん。“あの件”から表舞台に出ていないが、今どうしているか」を聞くべく、出演オファー。メディアは普段すべて断っている中、「映像を使わないなら」ということで取材が実現した。

リリーは「刑務所の中はどうだったんですか？」と、押尾さんに率直に尋ねたという。続けて、「懲役は3年6カ月だったらしい。刑務所内にいろいろ仕事がある中で、押尾さんは自ら炊事場、料理を作る仕事を志願した。そこだけ唯一、毎日お風呂に入れるから」と伝える。

その仕事は朝4時起きで、「お前みたいな芸能人上がりができるわけないだろ」と言われたというが、ドラマ等の撮影で4時起きは当たり前だったため、「なんだったら余裕だ」と主張。朝から晩まで約1000人分の食事を作る重労働である上、遅刻を一度でもすれば懲罰の対象となる厳格な環境だったそうだが、一度も遅刻はしなかったということだ。

その結果、仮釈放が10カ月早まったという。リリーが「中では本当に真面目にしていた」とまとめるまで、スタジオの芸人たちは真剣に耳を傾けていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）

写真：ロイター／アフロ