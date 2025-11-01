今世紀初のワールドシリーズ連覇を目指す大谷翔平（31）のドジャースを追い詰めたブルージェイズ。

大谷に続き山本由伸がドジャース“制圧”…ポストシーズン連続完投に投打主力が最大限の賛辞

大谷や佐々木朗希（23）がFAやポスティングの際に移籍先の最終候補に残した球団でもある。ブルージェイズの何が彼らの琴線に触れたのか。

過去5年で3回プレーオフに進出。ドジャース相手に王手をかけた今回のワールドシリーズを見るまでもなく強いのは明らかだが、

「それだけじゃないでしょう。チーム構成は上から下まで実績あるベテランで固めたドジャースとは対照的です」と特派員のひとりはこう続ける。

「主力はポイントゲッターのゲレーロ（26）、捕手のカーク（26）、二塁手のビシェット（27）ら生え抜きの若手中心。第5戦で7回を3安打1失点、12奪三振とドジャース打線を手玉に取ったイーサベージ（22）は昨年のドラフト1巡目指名。9月にメジャー昇格して、3試合先発しただけで、ヤンキースとの地区シリーズ第2戦に先発、5回3分の1を無安打無失点11奪三振と好投した。ポストシーズンはエース級の働きを見せている。

メンバーを高給取りのベテランで固定するドジャースでは、あり得ない起用です。サイ・ヤング賞3回のシャーザー（41）やメジャー通算293本塁打のスプリンガー（36）ら実績あるベテランは、あくまでも脇を固める位置付け。ベテランは計算が立つけれども、若いブルージェイズナインはエネルギッシュで伸びしろが大きい。大谷も佐々木もそんなチームに可能性を感じたのでしょう。編成を担っているのはかつてガーディアンズで生え抜き中心のチーム作りをしてきたシャパイロ球団社長兼CEOとアトキンスGMの2人です」

2021〜23年に改修された本拠地のロジャース・センターやフロリダのキャンプ地施設も大谷や佐々木の心を揺さぶったのではないか。米誌コラムニストのビリー・デービス氏はこう言う。

「チームカラーの青を基調とした本拠地のクラブハウスは広々として、ゆったりしたつくりになっています。照明も凝っていて、まるで宇宙船の中にいるかのよう。フロリダのダンイーデンにあるキャンプ施設も充実したものになった。メーングラウンドから車で10分ほどの場所に最新機器をそろえたトレーニング場を新設。動作解析のラボやスタッフが充実、メジャーでも1、2を争う施設です。大谷はここで入団交渉をしたといいます」

このデービス氏によれば、「今季のブルージェイズの選手総年俸は350億円超で30球団中5位。ヤンキースやドジャースに追い付け、追い越せとチーム作りに取り組んでいる」という。

◇ ◇ ◇

そんな大谷だが、実際のところ米国人の目にはどう映っているのか。メディアに続き、なんと選手投票によるMVPまでも落選。あれほどの衝撃的な成績を残しながら、なぜなのか。水面下ではいったい何が起きているのか。専門家に話を聞くと「意外な言葉」が返ってきた。

