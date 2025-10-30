「渡されたお酒を飲んだら意識が朦朧として…目覚めたら知らないタワマンだった」ハロウィンで性被害に遭った女性たちの悲痛な叫び
日本の風物詩となりつつあるハロウィン。しかし、楽しい仮装の裏ではセクハラや不同意性交が横行……。SPA! は、きたる10月31日に向けて、被害女性たちの悲痛な叫びを送り警鐘を鳴らす――！
◆混入お菓子、清掃員仮装、街に潜む“性加害者”
例年、痴漢や破壊行為といったトラブルが相次いでいることを受け、渋谷区はハロウィン期間中にハチ公前広場の閉鎖や酒類販売の自粛を要請。今年も“迷惑ハロウィン”を全力阻止する構えだ。さらに新宿区でも、10月31日から11月1日早朝まで路上飲酒を制限する方針を発表した。
だが、こうした行政の対応にもかかわらず、街の喧騒がやむ気配はない。仮面やコスプレで顔を隠した人々の渦の中で、女性たちが思いもよらぬ形で被害に遭うケースが後を絶たないのだ。
◆悪質ローアングラーはハロウィンにも出没
「一昨年の川崎のハロウィンでは、みんなコスプレにかなり力を入れていて、私もお気に入りのアニメキャラの仮装をしていたんです。胸元が大きく開いたボディスーツに網タイツ、太ももまで出していて……正直、少しやりすぎたかもって思いました」
そう話すのは、学生の沙耶香さん（仮名・22歳）。
「“露出が多いから狙われても仕方ない”なんて言われたら悔しいけど、あの夜は気分が高揚していて、自分も少し浮かれてたんだと思います。そんなときに、40代くらいの小綺麗な“カメコおじさん”に『撮影してもいいですか？』と声をかけられて、『撮られるだけならいっか』と応じたんです。でも、レンズの向きが明らかにおかしい。顔ではなく下半身ばかりを執拗に狙って、舐めるようなしぐさでシャッターを切っていて……本当に気持ち悪かった。もはやどうしようもないですが、彼が撮った写真データが今、私の知らないうちにネットの海を漂っているかも……と考えると後悔しかありません」
これは序の口だ。さらに悪質な事態が発生していた。
◆「トリックオアトリート！」混入お菓子の恐怖
ハロウィンでは、路上で飲食物を配る人も多いが、その中には“悪意あるお菓子”が紛れ込んでいることもある。
「去年、通りすがりの男から『トリックオアトリート！』とクッキーをもらったんです。子どもの頃から“知らない人からものをもらうな”と教わってきたのに、イベント気分でつい食べてしまって……」
そう語るのは都内の女子大に通う谷桜さん（仮名・21歳）。
「すぐに悪酔いしたような気持ち悪さに襲われ、足がふらついて歩けなくなりました。しゃがみ込んでいたら、心配するふりをした男が『大丈夫？』と声をかけてきて、肩を支えながら……体を触ってきたんです。痴漢だ、と必死で手を振り払ったけど、すぐに別の男たちも寄ってきて、通りすがりのようにお尻を撫でていった。囲まれるような形になって、声を出そうにも体が思うように動かなくて……。ようやく友人が見つけて助け出してくれたんです。あのクッキーには何か混ぜられていたと思います。あんなに酔ったような感覚になったのは初めてだったので……」
◆一気に酩酊するピンク色のカクテル
都内OLの木下奈々美さん（仮名・29歳）も、昨年、ハロウィン当日の夜、友人と街を歩いていたときにもらった“一杯”で被害に遭った。
「通りすがりの男たちが、『せっかくだから一杯どう？』と差し出してきたんです。プラスチックカップに入ったピンク色のカクテルで、見た目もかわいくて。アルコール度数も低そうだったので、つい受け取って飲んでしまいました。ところが、軽いお酒のはずなのに、一気に酔いが回って、足がふらついてしまって……」
そのまま男たちに支えられるようにして近くの地下バーへと抵抗虚しく運ばれた。
