日常で見かける典型的な人物やなにげない光景に扮する"地味ハロウィン"。【写真】コスプレしたのはこの人…男性アイドル！今、SNS上ではそんな地味ハロウィンの一環で紹介された「接客業が恐れるおばさん」が大きな注目を集めている。「接客業が恐れるおばさん #地味ハロウィン #地味ハロウィン2025」と自身のコスプレを投稿したのは男性アイドルグループ「カラフルダイヤモンド」の高垣博之さん（@karadai_hiro）。濃い目の