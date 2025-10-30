»³ÅÄÍµµ®¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¸â¾¡¹À¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬10·î31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡ÈÇúÈ¯Í½Äê¤ÎÇúÃÆ¡É¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤ÎÃæ¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤ÈÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÇúÃÆÁÜº÷¤Î¹ÔÊý¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ç¡¢Ææ¤ÎÃæÇ¯ÃË¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£ÆóÏ¯¤È¡¢Èà¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë·º»ö¤ÎÎà²È¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄÍµµ®¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝºÇ½é¤ËµÓËÜÆÉ¤ó¤À»þ¤Î°õ¾Ý¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤Þ¤º¡¢¸¶ºî¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤·¤«¤â¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËËÍ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤ÎÃæÇ¯¤Î¾®ÂÀ¤ê¡£¤½¤ì¤«¤éÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Î¥¹¥º¥¤Èº´Æ£¤Ç¤É¤Á¤é¤âÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌîÊý½ð¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Åìµþ¤Ç½é¤á¤Æ½»¤ó¤À³¹¤¬ÌîÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´î¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¼õ¤±¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡ËÍ¤âµÓËÜ¤òÄº¤¯Á°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸Êý¤Ç¡¢¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ³§¤¬»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÎà²È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¶¦´¶¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¥¿¥´¥µ¥¯¤âÎà²È¤âÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
º´Æ£¡¡ËÍ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤È°Ìò¤ÎÊý¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤Û¤ó¤È¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Ìò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Ìò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¤ÎÅ¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íÃ¯¤â¤¬¿´¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°°Õ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¡¡Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°Ìò¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·ÌòÊÁ¤â³Ø¤Ù¤ë¤±¤É¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÁÏÂ¤ÎÏ¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤Ï¿´¤Î±üÄì¤¬¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÎÌòºî¤ê¤Ï°Â°×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£Îà²È¤¬Å·ºÍ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ëÆ°¤¤È¤«¡¢Áá¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ú¥ó²ó¤·¤Î¤¯¤À¤ê¤âÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²¿¤«Æ¬¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¼èÄ´¼¼¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£¡¡ÇÐÍ¥¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÁê¼êÌò¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤ÈÎà²È¤¬2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¾Ð¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Íµµ®¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î2¿Í¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¢¤Î¾Ð¤¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Íµµ®¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤«¤é²¶¤â¾Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ï¡¢ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È²¿¤²¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤Þ¤¿ËÍ¤ÈÆóÏ¯¤µ¤ó¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥´¥µ¥¯¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£¡¡ËÍ¤Ï»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËËèÆü»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤ï¡£¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÏÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢¤½¤Î¸å¤¬ÅÏÉôÆÆÏº¤Ç¡¢´²°ìÏº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢»³ÅÄÍµµ®¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â°ìÀþµé¤ÎÇÐÍ¥¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÐ·è¤·¤¿¤¤¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í×¤Ï°ì½ï¤Ë¹â¤ß¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¡Ê91¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÆÃ°Û¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Ìò¤Î·Á¤òÁ´¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥¿¥´¥µ¥¯¤òåÌÌ©¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÏº¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ë²¿¤²¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£Á´¤Æ¤ò°ì½Ö¤Ç¤¢¤ÎÉ½¸½¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¼ê¤Ç´é¤ò¤ª¤ª¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTubeÆ°²è¤Î¤¯¤À¤ê¤Î¤»¤ê¤Õ²ó¤·¤È¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÁ´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¡£
º´Æ£¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¸¶ºî¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é±Ç²è¤âÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï´°À®ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¤·¤«¤âÌÌÇò¤µ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ê°æ¡ÊÁï¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ÅÄÍµµ®¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢·º»ö¤ò±é¤¸¤¿³§¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ëºá¤Î¤Ê¤¤»ÔÌ±¤òÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈáÁÔ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¤¬¡¢¿§µ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·Ù»¡¤Î¿Í¤¿¤Á¤äÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤ÇËÜÊª¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¡¡´°À®¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò¸«¤¿ÆóÏ¯¤µ¤ó¤«¤é¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¿¤·¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¯¤éÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£
º´Æ£¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î°°Õ¤òÌä¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£
»³ÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿Ê¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¤¬ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ¡¡²¿¤«¸À¤¤Êý¤¬¥¿¥´¥µ¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë