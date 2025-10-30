フジテレビのバラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）が放送を終了することが29日、分かった。関係者によると、今月24日の放送当日に放送内容が急きょ変更されたことにMCの「千鳥」大悟（45）が納得できず、自ら降板を申し出た。4月と10月の改編を待たずに番組が終了するのは異例。28日の収録が最後で、とりだめ分も含めて年内で終了となる見込みだ。

昨年2月までは「ダウンタウン」の松本人志（62）がMCを務め「人志松本の酒のツマミになる話」として放送されていた同番組。松本の活動休止後は大悟がMCを引き継いでいた。

だが今月24日、放送当日に急きょ番組内容を変更。当初予告されていた内容ではなく、過去回の再放送となった。

前週17日放送の予告では、大悟ら出演者がハロウィーンのコスプレをしてトークを繰り広げる様子が放送。その中で大悟は金髪のカツラに白いTシャツ姿で、松本のコスプレを披露していた。フジテレビは内容変更について「詳細については回答を差し控えさせていただきます」とコメント。昨年同番組で放送された同じ企画でも、大悟は松本のコスプレをしたが、今回は放送直前に放送が見送られ、吉本関係者は「大悟さんはフジの対応にかなり不満を持っていたようだ」と話した。

フジテレビでは、1991年から97年まで放送されていた「ダウンタウンのごっつええ感じ」も、突如放送を終了。松本は21年放送の「酒のツマミ…」内で、放送終了は「ごっつ」がプロ野球中継延長に差し替えられたことが原因だったと明かし「一報欲しかった。それが一切なかった」とフジの対応に不満を漏らしていた。フジは「酒のツマミ…」の今後について、本紙の取材に「改編に関する詳しい説明はしておりません」と話した。