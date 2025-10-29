この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでAI解説者のミライさんが「【動画生成AIの新時代】数秒で映像を量産できる無料の動画生成AI『Odyssey-2』が見せた未来の映像体験！」と題し、2023年に設立されたAIスタートアップ・オデッセイが10月28日に公開した、リアルタイム動画生成AI『Odyssey-2』の詳細と使い方について紹介しました。



動画の中でミライさんは、Odyssey-2について「有名ゲームや有名映画の制作に携わったメンバーの多くが参加するスタートアップ」と企業背景を解説。開発に携わったメンバーが『スポア』や『トム・クランシーシリーズ』、さらに『アベンジャーズ』『ジュラシックワールド』など、世界的ヒット作に関わった技術者で構成されていると強調し、その先端性に注目しています。



続けて、「Odyssey-2は日本語や英語のテキストを入力するだけで、数秒で生き生きとした動画を生成できる。さらに、指示したテキストで背景やオブジェクト、天候すらリアルタイムで変更できる」と最新機能を解説。既存の生成AIと比べ、「これまでの動画生成AIではできなかった魔法のような体験ができる」と感嘆しています。



また技術的な特徴についても触れ、「現在の多くの動画生成AIモデルは、5秒の映像を作るのに1～2分かかるものが多いが、Odyssey-2は0.05秒ごとに映像を作り続けられ、テキスト入力の瞬間から動画化が始まる」と、その圧倒的な高速処理能力をアピール。モデルの構造や推論システム、データパイプラインなども「徹底的にチューニングして、速度・品質・反応性のバランスを取った」と語り、「自由に夢を見るように、遅延なく映像を生み出せる」点はこれからの映像制作を塗り替える一歩だと述べました。



実際の使い方も詳細にガイド。「Odyssey-2は公式サイトで無料で体験でき、短い待ち時間で誰でも試せる。クリエイトボタンからテキストを入力し、ストリーミングを開始すればサウンド付きの動画が即座に生成され、さらに動画上の指示欄から背景変更などもリアルタイムで可能」と説明しています。さらに、「ログインすればセッション時間が20％増加し、自作動画はヒストリーから個別保存やダウンロードもできる」と利用者目線でポイントを伝えました。



締めくくりにミライさんは、「現時点では縦長動画に限定され、画質も発展途上だが、日本語でほぼリアルタイムに長いストーリー動画が作れる。『まるで言語モデルと対話しているような感覚で、文字を入力すると動画が反応し、まるで魔法のように感じられる』」「映像制作の概念そのものが根本から変わりそう」と未来への期待を語り、映像制作やAIに興味がある人へ、「ぜひ自分の手で試してみてください」とメッセージを送りました。