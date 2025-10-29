タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希（29）が28日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。涙を流す場面があった。

今回は男性ゲストのお見送り芸人しんいちが、7人の女性ゲストで「付き合いたいランキング」を作成する企画。女性陣には人気モデルの藤田ニコル、みちょぱ、ゆうちゃみ、ゆきぽよ、元AKB48の島崎遥香、タレントの磯山さやか、鈴木奈々がエントリーした。

1位から発表され、順に、島崎、鈴木がランクイン。ゆきぽよは3位に選ばれた。

「1回芸能界で干された…どっか行ったじゃないですか。でも帰ってきたときに美しく美をサボってなかった」という理由が決め手になったことをしんいちから伝えたれたゆきぽよ。さらに続けて「僕が見てたテレビの時のゆきぽよよりも、今のゆきぽよの方が“私何でもします！”みたいな感じで、身体張ってる感じがかっこよさもある」と称賛されると「ちょっと泣きそうなんだけど」と涙を浮かべた。

「こんな泣けると思わなかったよ！ありがとう…誰も気づいてくれなかったから、しんいちが初めてだよ」と感謝。隣に座る鈴木はまさかのもらい泣きでスタジオは笑いと騒然に包まれた。

21年に知人男性が違法薬物使用の疑いで逮捕されていたことが報じられたゆきぽよ。それ以降、仕事が激減し、昨年6月にテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・50）に出演した際は「50本、60本とか決まってた番組出演とか、広告も10本ぐらいあったんですけど、それがいきなり全部ポッってなくなって。急に毎日暇になっちゃって」と明かしていた。