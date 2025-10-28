ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。延長18回、6時間39分の死闘となった試合の客席には元メジャー大物やハリウッドスターらが訪れていた。

米中継に抜かれていた。ドジャースで3度サイ・ヤング賞を獲得したレジェンド左腕・サンディ・コーファックス氏や、俳優と脚本家で活躍するスティーヴ・カレル、ハリウッド俳優のジャック・ブラック。さらにジェイソン・ベイトマンやジェフ・ゴールドブラム、NF Lのマシュー・スタッフォードら多くの著名人が客席で熱戦を見守っていた。

カナダ出身の超人気歌手、ジャスティン・ビーバーの姿もあった。ピンクのニット帽をかぶり、「BIEBER」の背ネームが入ったブルージェイズのユニホームを着ており、MLB公式Xが紹介していた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは「今夜、多くのレジェンドやスターがワールドシリーズのためにLAに集結した」と記し、実際の動画を投稿。米ファンから驚きのコメントが並んだ。

「まじでレジェンドだ」

「ベイトマンの隣にいるのはクリス・エヴァンス？」

「彼が大好きなの」

「ああ、いいぞ、グレン」

「チャド・パワーズだ」

試合は延長18回にフリーマンの本塁打でドジャースがサヨナラ勝ち。大谷翔平は2発の本塁打を含む4打数4安打3打点5四球の大暴れだった。



（THE ANSWER編集部）