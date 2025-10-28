バーチャルYouTuber（VTuber）の「狐白（こはく）しろ」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と妊娠を告白し、ネット上で話題を呼んでいる。



【写真】結婚と妊娠を告白した「狐白しろ」

狐白は10月27日に「大切なお知らせ」として、文書を公開。体調不良で10月14日から活動休止中であることを謝罪した上で、「私事ではございますがこの度、ありがたいことに新しい命を授かりました」と報告。さらに「実は、私は既婚で大切なパートナーがいます」と告白した。



狐白は性別を公表しない“無性別”のVtuberとして活動。多くのVtuberも、結婚や交際などを公表しない傾向にある。そのため「無性別のVtuberとして活動してきたこともあり、Vtuberという活動の形を大切にするうえでこのことを公表するかどうか、ずっと悩んでいました」と葛藤があったことを吐露した。今回の発表に至った理由については「体調がなかなか安定せず心配をおかけしてしまうこと、そしてこのまま隠したまま活動を続けることへの罪悪感や難しさから、お伝えする決心をいたしました」と記した。



今後については「体調が整い次第の活動再開を目指していますが、今後は自分の身体を最優先に、無理のない形で活動させていただこうと思っています」と説明。「これまでのご支援を心から感謝するとともに、今後も見守っていただけましたら幸いです」と締めた。



この狐白の告白には、28日16時までに5万件以上のいいねが寄せられる大反響。元々の狐白ファンとみられる人たちからは「おめでとー！母子共の健康が大切やで」「これで少しは抱えてたモヤモヤが晴れたなら良きこと」「言えるきっかけがあれば言えば良い」と祝福のコメントが寄せられていた。



また、この発表から狐白を知ったと見られるユーザーからは「VTuberの結婚や既婚をファンが受け入れていくのは文化として成熟していく中で大切な通過儀礼かと思います」「設定がとか騒いでる方いますがVTuberにだって家族がいるのはさも当たり前の事」「アイドルとかも、こういう温かい環境になれば良いのに」と賞賛や祝福の声が多く見られた。



（よろず～ニュース編集部）