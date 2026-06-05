兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、川で遺体で見つかった容疑者がかつて住んでいた住宅から、死亡した母親の血がついたペットボトルが見つかっていたことがわかりました。 おととい、たつの市を流れる揖保川の支流で5月、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件で公開手配されていた大山賢二容疑者（42）が遺体で見つかりました。 死因は分からず、5月20日ごろに死亡したとみられています。 大山容