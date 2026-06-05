サッカーのW杯北中米大会（11日開幕）に出場するスイス代表のFWブレール・エンボロ（29＝レンヌ）の渡米が可能になったと、同国サッカー連盟が4日（日本時間5日）に発表した。エンボロは2018年にバーゼル市内で口論し、複数回の脅迫を行ったとして、今年になって控訴審の末に執行猶予付きの罰金刑が確定していた。当初は代表チームとともに2日に米国へ向かう予定だったが、電子渡航認証システム「ESTA」の再審査対象となり、航