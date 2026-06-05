「老後が不安だから援助してほしい」と親から頼られたとき、どのように対応すべきか悩む人もいるでしょう。実際、高齢者世帯の家計は厳しい傾向にあり、年金だけでは生活が苦しいケースも少なくありません。 一方で、援助する側の現役世代も決して楽ではありません。毎月の生活費や将来への備えを考えると、毎月5万円の仕送りは家計にダメージを与える可能性があります。 本記事では、「親を助けたい気