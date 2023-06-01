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【AOTP-EX モンストラクター】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：13,860円 対象年齢：15才以上 「AOTP-EX モンストラクター」 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズより「AOTP-EX モンストラクター」を11月下旬に発売する。「T-SP