韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が4日、東京・Calvin Klein表参道店に来店。それを聞きつけたファンが数時間前から沿道に集まり、表参道は一時騒然となった。【全身ショット】レザー×ジーンズ姿で表参道に降臨したBTS・Jung KookJung Kookが店舗内に姿を見せると、集まった観客から大歓声が上がった。2階から手を振るなど、ファンに向けて笑顔で応える場面も見られた。イベントを終えると、Jung Kookは