サッカー日本代表メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月3日）11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。自称「空気清浄機」のDF長友が練習初日から空気を整えた。冒頭の円陣。この日から練習参加の鎌田に「一言」と振った。所属先クリスタルパレスでの欧州カンファレンスリーグ優勝が報告されると、皆が拍手で祝福。「鎌田は食事会場とかではよ