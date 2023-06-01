【DA-126 コスモバトルスX-02】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：19,800円 タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-126 コスモバトルスX-02」を11月下旬に発売する。価格は19,800円。6月5日より予約受付が開始される。 コスモバトルスX-02は、メインブースター、機動ブースターユニット等、高出力と高