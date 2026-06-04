結婚前は愛想が良かったのに、結婚した途端に態度が急変する……というのはよくある話だが、それが自分の息子のお嫁さんだったらどうだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「息子のお嫁さんの礼儀のなさに最近かなり悩んでいます。」というトピックが立ち、大きな反響を呼んでいる。トピ主は、結婚後にすっかり無愛想になってしまったお嫁さんの言動に困惑しているという。「結婚前は愛想もよく感じていたのですが、今ではこち