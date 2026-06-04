日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が移籍後最長に並ぶ７回７安打１失点と力投。日米２０４勝目は持ち越しとなったが、自身７試合ぶりにハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）をクリアした。２回までに４２球を費やしたが、粘りに粘って加入２年目で最多の１１２球と熱投。「何とか踏ん張った。耐えたという感じ。誠司に引っ張ってもら