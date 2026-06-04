SBIホールディングスが「感情経済圏」の構築を掲げ、2026年5月19日に「SBIネオメディア・サミット」を開催しました。メディアやアニメ、ゲームなどのエンタメ産業に、金融業と暗号資産などのデジタル技術を掛け合わせ、経営合理化や顧客基盤の拡大を図るというもの。しかし、この話を聞いてもSBIの事業内容とエンタメ産業の結びつきが弱いようにも感じ、あまりピンとこない人も多いのではないでしょうか。その狙いについて解説しま