【「夜明けの唄【単行本版】」新刊配信フェア】 6月5日0時～6月18日23時59分 開催 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、「『夜明けの唄【単行本版】』新刊配信フェア」を6月5日0時より開催する。期間は6月18日23時59分まで。 本フェアは、ユノイチカ氏のBL作品「夜明けの唄」単行本の1年ぶりの新刊を記念して実施