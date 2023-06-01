【日本海軍 航空母艦 赤城（再販）】 6月5日 出荷開始 価格：27,280円 【日本高速戦艦 比叡（再販）】 6月5日 出荷開始 価格：3,080円 ハセガワは6月5日に、プラモデル「日本海軍 航空母艦 赤城（再販）」及び「日本高速戦艦 比叡（再販）」の出荷を開始する。価格は「日本海軍 航空母艦 赤城（再販）」が27,280円で、「日本高速戦艦 比叡