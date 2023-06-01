【NL-04 ギガストーム】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：41,800円 対象年齢：15才以上 タカラトミーは、「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズからアクションフィギュア「NL-04 ギガストーム」を11月下旬に発売する。価格は41,800円。6月5日より予約受付が開始される。 新シリ