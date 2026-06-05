陸上ダイヤモンドリーグ・ローマ大会（日本時間5日、イタリア）110mハードルの日本記録保持者、村竹ラシッド（24、JAL）が自身今季3戦目となるダイヤモンドリーグ・ローマ大会に出場し、13秒40（＋0.5）でフィニッシュした。村竹は5レーン、隣の6レーンには今季DL2連勝中のJ.ブリット（27、アメリカ）が構える。村竹は順調なスタートを切り加速。3レーンのT.カニンガム（28、アメリカ）とJ.ブリット（27、アメリカ）が一歩リー