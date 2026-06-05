ドイツメディアが紹介サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。独メディアは、大会に出場する各国のユニホームに注目。「美しいユニホームはどこか？」という話題で、日本のアウェーユニホームを候補にあげている。欧州のニュース専門局「EURONEWS」ドイツ語版は各代表のユニホームを紹介。「この夏のW杯は、試合に負けないくらいユニホームも注目の的に。W杯では必ず話題になるのが、一番美し