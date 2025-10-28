15Ç¯Á°¤Î3ÇÜÄ¶¤Ë¡Ä¡ÈÀº¿À¾ã³²¡É¤Ç¤ÎÏ«ºÒÇ§Äê¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1055·ï¡¡¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¡×Í×°ø¤ÎºÇÂ¿¤Ç¡Ö¾å»Ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×6³äÄ¶Àê¤á¤ë¡¡¡Ö²áÏ«»àÅùËÉ»ßÂÐºöÇò½ñ¡×
Àº¿À¾ã³²¤Ç¤ÎÏ«ºÒ¿½ÀÁ¡¦Ç§Äê¤¬2024Ç¯ÅÙ¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áÏ«»à¤Ê¤É¤ÎÏ«ºÒ¤Ï¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿Ç¾¤ä¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤Î¤Û¤«¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¡Ö²áÏ«»àÅùËÉ»ßÂÐºöÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÇÏ«ºÒ¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3780·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1055·ï¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2010Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤ÙÌó3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÁµá¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÄê·ï¿ô¤òÍ×°øÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾å»Ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒ¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡×¤¬969·ï¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀ½Â¤¶È¡×¤¬537·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£