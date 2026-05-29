5月31日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット毎週日曜前7:00〜7:30)では、『〜頭痛と風邪のような症状〜梅雨の2大不調徹底解明！』をテーマに届ける。【予告動画】梅雨の2大不調「頭痛」「風邪のような症状」原因と対策毎年多くの人を悩ませる「梅雨の不調」。気圧が下がると天気が悪くなるだけでなく、血管が拡張してズキズキした頭痛につながる。さらに、家で発生したカビを吸い込む