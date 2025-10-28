マクドナルが年間を通して実施している「トクニナルド」キャンペーン。

今回、13日間限定で「マックフライポテト」のM・Lサイズがおトクな特別価格250円で提供されます☆

マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン「マックフライポテト」M・Lサイズ特別価格

特別価格：250円(税込)

対象：マックフライポテト Mサイズ（通常価格 330円(税込)〜）、Lサイズ（通常価格 380円(税込)〜）

販売期間：2025年11月4日（火）〜11月16日（日）13日間限定

販売時間：午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗）およびデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります

※単品で購入の場合に限ります

※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長のマクドナルドを代表する人気サイドメニュー「マックフライポテト」

2024年は日本国内で合計約8億食（全サイズ合計）が販売され、これまでに販売したマックフライポテトを1本ずつつなぎ合わせると、その長さは6,300万キロメートル以上、地球1,500周以上に相当し、マクドナルド全メニューの中でも、販売数No.1を誇るメニューです。

ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース（単品購入40円〜）にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しむのもおすすめ。

そんな大人気の「マックフライポテト」M・L サイズを、思う存分楽しんでほしいとの想いから13日間限定で最大130円おトクな250円で楽しめる、「トクニナルド」キャンペーンが実施されます☆

お友だちや家族と一緒に“食欲の秋”をおトクに満喫できるスペシャル企画。

マクドナルドにて2025年11月4日より開催される「トクニナルド」キャンペーンの紹介でした☆

しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群！マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群！マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 続きを見る

【実食レポ】「ストリートファイター」との初コラボ！マクドナルド「ストリートバーガーズ」 【実食レポ】「ストリートファイター」との初コラボ！マクドナルド「ストリートバーガーズ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「マックフライポテト」のM・Lサイズがおトクな特別価格250円！マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン appeared first on Dtimes.