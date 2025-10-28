【スタバ】ラズベリー×お茶のフラペチーノとラテを発売、全国24店舗の「スターバックス ティー&カフェ」限定

スターバックスコーヒージャパンは11月1日、全国24店舗を展開するお茶に特化した「スターバックス ティー & カフェ」で、冬限定ドリンクとスイーツを発売する。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ドリンク

〈1〉レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ(テイクアウト776円、店内790円)

〈2〉レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ(テイクアウト687円、店内700円)

〈3〉ジョイフルメドレー/ティーポット(テイクアウト628円、店内640円)

※各ドリンクの大きさは「Tallサイズ」のみ。

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」Hot・Iced

◆スイーツ

〈1〉トルタ トローネ ミエーレ(テイクアウト1,031円、店内1,050円)

〈2〉トルタ ディ バナナ(テイクアウト864円、店内880円)

〈3〉プリンチーナ(テイクアウト864円、店内880円)

〈冬の人気ブレンド茶×ラズベリー〉

「スターバックス ティー & カフェ」は、2020年から展開しているお茶に特化したスターバックスの店舗。コーヒーの取り扱いは数種類のみで、ティーブランド「TEAVANA(ティバーナ)」を使ったドリンクを中心に取りそろえる。2025年10月時点で全国24店舗を展開している。

今回発売するドリンクは、毎年冬限定で販売するお茶「ジョイフルメドレー」に、ラズベリーを合わせた。茶葉から丁寧に抽出したお茶に、ラズベリーを組み合わせ、酸っぱく華やかな味わいに仕上げたという。「ジョイフルメドレー」は、紅茶(スリランカ)、ジャスミン茶(中国)、烏龍茶(中国)の3種をブレンドした混合茶。

スターバックス ティー&カフェ「ジョイフルメドレー」の茶葉

◆レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

「ジョイフルメドレー」のお茶にミルクを合わせ、ラズベリー風味のシロップを加えたフローズンドリンク。ふんわりとした口どけのティームースを重ね、カップの底とトッピングにラズベリー果肉ソースを使用した。仕上げに、鮮やかな色合いのラズベリーパウダーをかけている。価格はテイクアウト776円、店内790円(各税込)。

レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

◆レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ(Iced/Hot)

「ジョイフルメドレー」のお茶にミルクとラズベリー風味のシロップを合わせたティーラテ。ふんわりとしたティームースを重ね、ラズベリーソースとラズベリーパウダーをトッピングした。ホットとアイスの2種類から選べる。価格はテイクアウト687円、店内700円(各税込)。

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」Hot・Iced

◆ジョイフルメドレー/ティーポット

今回の主役であるブレンド茶葉「ジョイフルメドレー」をティーポットで提供し、そのままシンプルに味わえる商品。アプリコットの風味(香料)やマンゴーの風味、ジャスミンのようなフローラルな香り、何種類ものティーが織りなすコクのある優しい甘みを楽しめるという。価格はテイクアウト628円、店内640円(各税込)。

ジョイフルメドレー/ティーポット

今回11月1日に発売するドリンクは「スターバックス ティー & カフェ」ウィンターシーズンの第1弾となっており、2026年1月7日からは第2弾のドリンクが登場する予定だ。

「スターバックス ティー & カフェ」では11月1日、3種類のデザートも新登場となる。イタリアの伝統菓子「トローネ」をモチーフにしたスイーツをはじめ、キャラメリゼのほろ苦さを楽しめるバナナタルト、イタリアから仕入れたチョコレートを使ったスイーツを取りそろえる。

「トルタ トローネ ミエーレ」「トルタ ディ バナナ」「プリンチーナ」

◆トルタ トローネ ミエーレ

イタリアの伝統菓子として、ホリデーシーズンに菓子店に並ぶ「トローネ」をモチーフにしたケーキ。トローネとは、煮詰めたはちみつに卵白を合わせ、ナッツを加えて練り固めた菓子。このトローネをムースにし、タルト生地の上にアプリコットソース、はちみつのムース、トローネのムースを重ね、3層のケーキに仕上げた。価格はテイクアウト1,031円、店内1,050円(各税込)。

◆トルタ ディ バナナ

香ばしい味わいのバナナタルト。自然な甘さのバナナとキャラメリゼのほろ苦さ、メープルシュガーのコクが楽しめるという。価格はテイクアウト864円、店内880円(各税込)。

◆プリンチーナ

カカオのタルトに、イタリアから仕入れたチョコレートを使ったガナッシュを流し込み、チョコレートソースとココアパウダーで仕上げたスイーツ。価格はテイクアウト864円、店内880円(各税込)。

〈「スターバックス ティー & カフェ」店舗一覧〉

●札幌4丁目プレイス店

北海道 札幌市中央区 南1条西4丁目1-1札幌4丁目プレイス 2階

●スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り

東京都 中央区 銀座3-7-3銀座オーミビル B1F

●六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ店

東京都 港区 六本木6-4-1メトロハット/ハリウッドプラザ

●恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店

東京都 渋谷区 恵比寿4-20-7恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ B1

●渋谷サクラステージ店

東京都 渋谷区 桜丘町1-4渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 3階

●池袋サンシャインシティ アルパ 2階店

東京都 豊島区 東池袋3-1-1サンシャインシティ アルパ 2階

●キラリナ京王吉祥寺店

東京都 武蔵野市 吉祥寺南町2-1-25

●越谷イオンレイクタウン kaze 2階カフェプラザ店

埼玉県 越谷市 レイクタウン4-2-2イオンレイクタウン kaze 2F

●JR名古屋駅 中央コンコース店

愛知県 名古屋市中村区 名駅1-1-4JR名古屋駅 中央コンコース内

●グランフロント大阪北館1階店

大阪府 大阪市北区 大深町3-1グランフロント大阪北館 1階

●LUCUA 2階店

大阪府 大阪市北区 梅田3-1-3LUCUA 2階

●阪急うめだ本店9階店

大阪府 大阪市北区 角田町8-7阪急うめだ本店9階

●なんばパークス2階店

大阪府 大阪市浪速区 難波中2-10-70なんばパークス Tーterrace 2階

●ららぽーとEXPOCITY 1階店

大阪府 吹田市 千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY 1階 10350(店舗番号)

●イオンモール堺北花田ウェルカムコート店

大阪府 堺市北区 東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田1階

●京都Porta イースト店

京都府 京都市下京区 烏丸通塩小路下ル 東塩小路町902京都ポルタ駅前地下街

●阪急西宮ガーデンズ4階店

兵庫県 西宮市 高松町14-2阪急西宮ガーデンズ4階

●ミナモア広島4階店

広島県 広島市南区 松原町2-37ミナモア広島4階

●天神駅店

福岡県 福岡市中央区 天神2丁目 福岡市地下鉄天神駅東改札前

●アミュプラザ博多 2階店

福岡県 福岡市博多区 博多駅中央街1-1アミュプラザ博多 2F

●アミュプラザ長崎 本館1階店

長崎県 長崎市 尾上町1-1アミュプラザ長崎 本館1階

●イオンモール宮崎 South Mall 1階店

宮崎県 宮崎市 新別府町江口862-1イオンモール宮崎 South Mall 1階

●イオンモール沖縄ライカム 3階店

沖縄県 中頭郡 北中城村ライカム1イオンモール沖縄ライカム 3階

●富山マルート店

富山県 富山市 明輪町1-231マルート1階