¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¹¥¿¡¼¡¢´Ú¹ñ¹Ô¤¤Îµ¡Æâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÁÛ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¸¤«¤è¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£±Ñ»æ¡ØThe Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Ïº£·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£²Ï¢Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç´Ú¹ñ¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èô¹ÔÃæ¤ËÁë¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎºÇÃæ¤ËÁë¤¬£²¤Ä³ä¤ì¤¿¤ó¤À¡£¶õÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ú¤ÊÖ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿ô»þ´Ö¤ò¥í¥¹¤·¤¿¡£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÈ¯¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹Ô¤...¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÏÁûÆ°¤Î´Ö¡¢½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ËÌá¤ë¤Î¤Ë£²»þ´Ö¡©¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£²¿¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¸å¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ëµ¡ÂÎ¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Ç»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾¯¤·ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èô¹ÔÃæ¤ÏÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¡¢¡ØÌá¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥¸¤«¤è¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
