シンプレクス・ホールディングス<4373.T>が３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後、ユー・エス・エス<4732.T>のオートオークション事業に関わる基幹業務システム刷新を支援すると発表しており、好材料視されている。



既存システムのモダナイズだけではなく、ＵＳＳのオートオークション業務におけるデジタル化を推進し、会員情報、出品データ、クレーム、経理・書類処理、入出庫管理などの全てのデータ管理をワンプラットフォームで実現し、会員の利便性と業務効率の双方を向上させることが目的という。１０月中に設計に着手し、２８年度中の全面稼働を目指すとしている。



