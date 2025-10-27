この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

増税されまくり利益が一切残らない可能性も…余裕のない企業はどんどん潰されます。

YouTubeチャンネルで“増税されまくり利益が一切残らない可能性も…余裕のない企業はどんどん潰されます。”と題した動画が公開された。発言者は数多くの会社を倒産のピンチから救ってきた“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏。今回の動画では、市ノ澤氏が消費税増税やインボイス導入による企業への悪影響について、特に中小企業を中心に「本当に深刻な問題」と語った。



市ノ澤氏は冒頭、「この7つの業種っていうのは、消費税に押しつぶされる」と強調。具体的に、保険代理店、出版業界、芸能業界、アニメ業界、軽貨物運送業、建設業、フードデリバリー業界を名指しし、「インボイス導入や消費税の度重なる増税によって、納税額が増える一方、売上に価格転嫁できない業種が多く、手元に残るお金がどんどん減っていく」と現場の危機感を露わにした。



特に中小企業や個人事業主、フリーランスが多いこれらの業界では、「大企業は価格を上乗せできても下請けや外注先は値上げしづらい構造」「インボイス未登録者や免税事業者を活用していた現場にはそのまま納税負担が重くのしかかる」とし、「消費税は中小企業には悪影響しかない」と断言した。



さらに「厳しい状態なんだけど、中小企業も生き残らなきゃいけない」と前置きしたうえで、究極の対策として“下請け体質からの脱却”を提言。「自社が元請けとなって仕事を自ら獲得しにいくことが最大の防御」と自らの見解を示し、「できないと言っていたら倒産するしかない。経営や財務を学び強い会社を目指してほしい」と視聴者に熱いメッセージを送った。



動画の締めくくりでは「今日の黒字格言は、下請け会社はどこまで行っても下請け。自由な経営者になりたいなら自社案件の獲得を目指せ」とし、「皆さんも黒字社長になって夢や欲望を実現しましょう」とエール。最後まで自身のノウハウや無料プレゼントの案内も呼びかけ、「厳しい時代を生き抜くための情報発信を今後も続けていく」と締めくくった。