２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５０ドル（－０．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１３７．８ドル（－７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８３７．７セント（－１０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１２．５０セント（－０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．２５セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－３．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．９８（－２．０４）
出所：MINKABU PRESS
