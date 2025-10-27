大谷翔平がBジェイズ煽り…米メディアの投稿が“物議”　生成された1枚に「本人は言っていない」

Bジェイズの帽子を置き「帽子はここにお返しするよ」

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に勝利。対戦成績を1勝1敗とした。第3戦は27日（同28日）にロサンゼルスで行われる。そんな中、試合後に米スポーツ専門局「FOXスポーツ」が投稿した大谷翔平投手の1枚が賛否両論となった。

この日、主役は先発した山本由伸投手だった。3回に1点を失ったが、その後は快投。4回以降はパーフェクトピッチングで2試合連続で完投勝利を挙げた。

そんな中、「ドジャースはシリーズをタイにして、ロサンゼルスに戻る」と「FOXスポーツ」はX（旧ツイッター）に投稿。そこに写っていたのは大谷だった。大谷はブルージェイズの帽子を置き「Here’s your hat back -Shohei（帽子はここにお返しするよ 翔平より）」と書かれている。

大谷は2023年オフにFAとなった際、ブルージェイズが最終候補となっていた。面談では帽子と愛犬デコピン用のジャケットをもらっていて、ワールドシリーズの前日会見ではガレージにあると語っていた。

これはブルージェイズの「大谷は必要ない」というチャントに対するアンサーだったが、この煽りにファンは賛否両論。「笑った」と言ったコメントの一方で、「お前はいらないって大合唱のアンサーみたいなものをメディアがジョークで返しただけだろうけど」「大谷本人は言っていないのに失礼」とコメントも寄せられた。（Full-Count編集部）