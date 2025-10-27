何かと「ハラスメントだ！」と言われる世の中を軽やかに渡り歩くには、どうしたらよいのか。作家の辛酸なめ子氏は「あまりに細かすぎるハラスメントの裏には、人なら誰でも持っている感情がある」という――。

※本稿は、辛酸なめ子『世界はハラスメントでできている 辛酸なめ子の「大人の処世術」』（光文社新書）の一部を再編集したものです。

■ぶつかりおじさんと「ハラハラ」

コンプライアンスやハラスメントを過剰に意識する現代人に対し、昭和のオヤジが不適切に問題提起する内容で話題となったドラマ『不適切にもほどがある！』。

タイトルを略した「ふてほど」は2024年のユーキャン新語・流行語大賞にも選ばれましたが、「ふてほど」という略語を出演者一同も使ったことがないという話で、このワードこそ不適切でふさわしくないのでは、と軽く炎上。結果的にさらに話題性が高まっていました。

このドラマは配信になっても大人気で、今の状況を息苦しく感じている人がそれほど多いということなのでしょう。ドラマでは、なんでもハラスメントになる状況に対して「令和無理！」と昭和のオヤジがつぶやき、「もっと寛容になりましょうよ！」と提言しています。

三大ハラスメントである「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」に関しては、真摯に取り組む必要があります。2024年3月に厚生労働省が発表した「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」、そして顧客等からの迷惑行為である「カスハラ（カスタマーハラスメント）」といったハラスメントに関しては、過去3年間の相談件数はほとんど変わらず、「セクハラ」だけ少し減少しているという状況のようです。日頃の鬱憤を自分より立場が弱い人にぶつける自分本位な人は、常に一定数いるのでしょう。

駅を歩けば「ぶつかりおじさん」がいるし、仕事では「カスハラ」に遭って、気が休まりません。そして、正当な行為でも「ハラスメント」だと指摘される「ハラスメントハラスメント（ハラハラ）」もあるので油断できないです。心身を摩耗する深刻なハラスメントからは、逃げることで自分を守りたいです。

■普通にアドバイスをしただけで「パワハラ」

先日、ハラスメントに関するオンラインセミナーを受けてみました。産業カウンセラーの男性が、複雑化するハラスメントの実態について紹介していました。

「ジェンダーフリーハラスメント」という、少しでも男女の性の扱いに違いがあると強く批判してくるケース（トイレをジェンダーフリーにするように要求するなど）や、人種や民族的背景にもとづく嫌がらせをする「レイシャルハラスメント」、部下が上司を詰める「逆ハラスメント」など、殺伐としたハラスメントが横行しています。

加害者とされた人のメンタルが不調になってしまうことも。被害者、加害者、両方のケアが必要です。そういえばコンサルの仕事をしていた知人男性も、部下に仕事を教えていたら、本人は普通にアドバイスしていたのに「パワハラだ！」と言われ、弁護士に相談して身の潔白を証明することになって大変だったそうです。

出典＝辛酸なめ子『世界はハラスメントでできている』（光文社新書）

■自分の行動もいつかハラスメントになるのか

価値観がどんどん変化する世の中で、何かのハラスメントに抵触しないように生きていかなければなりません。穏便に、あたりさわりのないことしか言えなくなってしまいます。常に相手を思いやり、礼儀正しい人格者にならなければ……というプレッシャーが。『不適切にもほどがある！』を見るとフラストレーションが解消される、という理由でドラマに救いを求める人が多かったのかもしれません。

不適切すぎる発言を連発する人を見ると、ハラハラしながらも、自分には絶対に言えない内容に不思議な爽快感すら覚えます。先日、ある講演会に行ったら、登壇者の先生が「女性が3人集まると怖いですね。何歳まで女性と言うのかわからないですけど」とアウト発言ばかりしていて、逆に笑えてくるほどでした。

実際、「ハラスメント」の種類は増えるいっぽうです。『週刊現代』（2024年11月9日号）に「社会を悩ます新型パワハラ44」という記事が掲載されていました。読んでみるとあまりにも細かすぎるハラスメントの数々に驚き、もはや大喜利なのでは？ と思えるほどでした。

「○原」さんという名字の人が、語感的にハラスメントの仲間にされそうで気の毒になってきます。

■令和の新型ハラスメント

気になったハラスメントをピックアップさせていただきます。

「フキハラ」不機嫌な態度で周りに精神的苦痛を与える

「ロジハラ」正論や論理的な言葉で相手を追い詰める

「エモハラ」感情に振り回された言動で相手を追い詰める

「エアハラ」エアコンの温度設定を変えたり、使用を制限したりする

「キボハラ」キーボードを打つ音で周りを不快にさせる

「ツメハラ」自宅ですればいいのに職場で爪を切る

「オカハラ」特定の人にのみお菓子をわけない

「リモハラ」リモート会議中にカメラをオンにしろと指示する

「ホワハラ」上司が部下に過剰に気を使うことで部下の成長機会を奪う

「グルハラ」こだわりの食べ方を強要したり食のうんちくを披露する

「セキハラ」マスクなどで口や鼻を覆わずに咳やくしゃみをする

「ミルハラ」相手の身体をジロジロ見る（「ルッハラ」とも）

「ミセハラ」逆に、目立つ服装や露出度の高い服装をしている

「コクハラ」脈がないのに告白して気まずく不快な思いをさせる

「ゼクハラ」交際相手に結婚を迫り心理的な負担をかける

「ワクハラ」ワクチンを打つことを強要する

「逆ワクハラ」ワクチンを打たないことを強要する

「マルハラ」LINEの文末の「。」で若者に威圧感を感じさせる

「ネコハラ」リモート会議に飼い猫が映り、猫が苦手な人に不快な思いをさせる

さらに、呼吸してほしくないのに呼吸（ブリージング）される「ブリハラ」、存在してほしくないのに存在（イグジスト）される「イグハラ」など、むしろ主張している方がいじめているようなハラスメントまであります。

■たまに受ける「逆ワクハラ」

この細かいハラスメントの中で、遭遇したことがあるものの1つは「ツメハラ」です。イベント会場の楽屋で、出演者の女性が爪を切りだして「パチンパチン」という音が響き、人前で今あえてやることなのか？ と違和感を覚えました。

「オカハラ」は、私の場合、友人知人に半ば無理矢理お菓子をあげる「逆オカハラ」をしてしまっているかもしれません。「エアハラ」も、設定温度が高すぎたり低すぎたりすることはよくありますが、とくにハラスメントとまでは感じません。「ネコハラ」は、リモート中に猫が映ったらそれだけでかなり癒されますが、猫が苦手な人は不快に感じるのでしょうか。価値観の違いがハラスメントになってしまうので要注意です。

周りに反ワクチンの人が多いので、「逆ワクハラ」はたまに受けることがあります。ワクチンを打ったと言ったら「アウトですね」と宣告されたり……。飲み会の終わりにしめのごはんを食べさせられる「シメハラ」もたまに見かけますが、それよりも飲み物を「とりあえずみんなビールで」と勝手に決められる「ビルハラ」も横行しています。

最新ハラスメントのリストを見ると、少しでも気に入らないことやイラっとしたことがあるとなんでも「ハラスメント」にする風潮があるようです。

■プライベートもハラスメントだらけ

それでいうと、私も個人的に気になるハラスメントがいくつかあります。

まずは、「ノリハラ」。先日行ったミュージシャンのライブで、とにかくお客さん全員のノリを強要するようなMCがありました。例えば、「そこの子、もっと声を出して！」と全員の前でコール＆レスポンスをさせたり……。何かの荒療治なのかもしれませんが、内向的な人にとっては軽いトラウマになりそうです。

他人事のように見ていたら「後ろの席の人、全然ノってない！ もっと声出して！」と言われ、全員の視線が集中する中、リアクションを求められることに……。

出典：辛酸なめ子『世界はハラスメントでできている』（光文社新書）

「オガハラ」は、オーガニックハラスメントの略で、最近周囲でも報告されている事例です。例えば、ある健康法を実践している友人に手土産を持っていったら、「小麦粉と砂糖は毒だから」と言って受け取ってもらえなかったこともありました。

「マトハラ」は、精神世界系の人が、よく例えに映画『マトリックス』を出す事例です。観ていない人や、私のように観たけれど内容を覚えていない場合は、取り残された感覚になります。

「ツカハラ」は、「お疲れですか？」と聞かれること。一見、相手を思いやっているようで、言われた側は「疲れて見えるのかも」と気になってしまいます。

■人あればハラあり

「カニハラ」は、心が狭いと思われるかもしれませんが、カニ料理が出ると必ずその場の誰かが「カニを食べると無口になりますよね」と言い出すことで、何千回このセリフを聞かされるのかと辟易します。

「ジカハラ」は、お盆やお正月の前になると「実家に帰るんですか？」と何気なく聞いてくる人が多いという件です。親が亡くなっていたり、入院していたり、老人ホームに入っていたりと、年を重ねるごとに、実家での家族団らんの機会が得られなくなってきます。聞いてくる人はきっとご両親が元気なんだろうな、と思い、羨ましさと淋しさが半分ずつの心境です。

プライベート系では「休みの日は何してるんですか？」と聞かれる「ヤスハラ」に困惑している、という意見もありました。

辛酸なめ子『世界はハラスメントでできている 辛酸なめ子の「大人の処世術」』（光文社新書）

「オモハラ」は、唐突に「最近おもしろいことありましたか？」と聞いてきて、トークを要求すること。急に聞かれてもそんなにエピソードが出てこないのでしばらく沈黙に……。

「スピハラ」は、これはスピリチュアル好きの人は無意識のうちにしてしまっていることがあります。「ネガティブな波動ですね」「気が悪いですね」と相手をジャッジしがちです。口に出さず心の声でとめておけば良いのかもしれません。

こちらも先日人に聞いた話ですが「ジョソハラ」（除草ハラスメント）という例もありました。団地の花壇の雑草が気になるおじさんがいて、勝手に除草剤を撒きまくっているそうです。近所の人に「あの人怖いわ」「ハラスメントだよね」と噂されているとのこと。迷惑行為もハラスメントと称することで新たなジャンルに生まれ変わる黎明期です。

■ハラスメントの背景に「尊重されたい思い」

ライトなものからハードなものまで、新型ハラスメントや身の回りのハラスメントについて挙げさせていただきましたが、増殖の一途をたどっているのは、それだけ心の余裕がなかったりストレスを感じていたりする人が多いということなのでしょう。人と人との信頼関係も失われてしまっているようです。

いっぽうで、世の人々の「尊重されたい」という思いが、ハラスメントの増殖に表れているのかもしれません。お互いリスペクトの心を持って人と付き合うことで、平和な社会になれば良いのですが……。

ハラスメントに過敏になっている自分に気付いたら、休暇を取ったりおいしいものを食べたり快適な環境に身を置いたりして、自分にも周りにも優しくなれたら緩和されそうです。軽めのハラスメントに遭遇したら学びの機会だと思って感謝し、ハラスメントをしてしまった人は学びの途中段階だと受け止めることで、そのハラスメントはクリアできそうです。

