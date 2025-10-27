「クソみたいな試合だ」「もう崩壊した」まさか！日本人カルテット擁する絶対王者が天王山に完敗…早くも５連覇に黄信号でファン怒り「長年見てきた中で最悪」
10月26日に行なわれたスコットランドリーグの第９節で前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する２位のセルティックは、５ポイント差で首位のハーツの敵地で対戦。旗手が先発、山田が途中出場、故障明けの前田が稲村とともにメンバー外になったなか、１−３で完敗を喫した。
リーグ４連覇中の絶対王者は開始８分にオウンゴールで先制を許すと、12分にすぐ追いついたものの、52分と55分に被弾。課題の攻撃陣も不発で、その後の反撃もままならなかった。
不甲斐ない結果で、首位と８ポイント差に開き、セルティックのファンは憤慨。クラブの公式SNSには次のような声が寄せられた。
「衝撃的だ」
「クソみたいな試合だ」
「またひどいパフォーマンスだった」
「冗談のような試合だ」
「もうチームは崩壊した」
「何が起きてるんだ？」
「長年見てきた中で最悪のチーム」
「もう見るのをやめた」
早くも５連覇に黄信号。名門が近年にない苦境に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
