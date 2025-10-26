[10.26 オランダ・エールディビジ第10節](デ・フロルーシュ・フェステ)

※20:15開始

<出場メンバー>

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 3 R. Pröpper

DF 28 B. van Rooij

DF 39 M. Rots

DF 43 R. Nijstad

MF 6 R. Zerrouki

MF 7 マルコ・ピアツァ

MF 14 K. Hlynsson

MF 20 T. van den Belt

MF 27 S. Ørjasæter

FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル

控え

GK 21 S. Karssies

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 5 B. Kuipers

DF 12 Guilherme Peixoto

DF 23 S. Lemkin

MF 32 A. Verschueren

FW 8 T. Booth

FW 10 サム・ランメルス

FW 11 D. Rots

FW 25 L. Vennegoor of Hesselink

FW 37 ナジ・ウニュバル

監督

ヨン ファン デン ブロム

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 7 ラウール・モロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ヨン ハイティンハ

