トゥエンテvsアヤックス スタメン発表
[10.26 オランダ・エールディビジ第10節](デ・フロルーシュ・フェステ)
※20:15開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 3 R. Pröpper
DF 28 B. van Rooij
DF 39 M. Rots
DF 43 R. Nijstad
MF 6 R. Zerrouki
MF 7 マルコ・ピアツァ
MF 14 K. Hlynsson
MF 20 T. van den Belt
MF 27 S. Ørjasæter
FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 5 B. Kuipers
DF 12 Guilherme Peixoto
DF 23 S. Lemkin
MF 32 A. Verschueren
FW 8 T. Booth
FW 10 サム・ランメルス
FW 11 D. Rots
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
FW 37 ナジ・ウニュバル
監督
ヨン ファン デン ブロム
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ヨン ハイティンハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります