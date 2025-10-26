Photo: にしやまあやか

マイナンバーカードなんて、正直財布に入れておけば良いと思っていました。

ところが、machi-yaに登場中のチタン製の「マイナンバーカードケース」は、現時点で目標の80倍となる1000枚以上が支援される大ヒットを記録中。

一体なぜここまで注目されているのか、実物をお借りしてその理由を探ってみました。

そういえばマイナンバーカードって、とんでもない個人情報の塊なんですよね。

燕三条で生まれた美しいチタンカードケース

今回お借りしたのがコアチタンの「マイナンバーカードケース」。

チタンの持つ耐久性・軽さ・肌へのやさしさを生かした製品を展開するチタンブランドが生み出したプロダクトです。

Photo: にしやまあやか

サイズは89×57×4mm、重量は30g。

片側わずか0.8mmという極薄チタンを使用しており、軽さと堅牢さを両立させています。さすがは金属加工のまち新潟県燕三条で仕上げられただけあり、シンプルながら加工精度の高さを感じる1枚です。

カードを入れて使ってみる

Photo: にしやまあやか

マイナンバーカードを収めてみると、カードの厚みは3mmほどになりました。通常のカードより存在感は増すものの、財布に収納した時の安心感は大きく、曲がりや擦れから確実に守ってくれそうです。

マイナンバーカードが曲がるなんて、と思うかもしれませんが、全くあり得ないことではないかもしれません。実は、以前別の財布を使っていたときに、銀行のキャッシュカードが曲がって使えなくなった経験があります。

財布の形状や持ち運び方によってはマイナンバーカードもそういう危険に晒される可能性もあると考えると、専用ケースでの保護には意味があると感じました。

Photo: にしやまあやか

物理的ダメージだけでなく情報保持の面でも頼れます。

内側に専用シートが貼り込まれているのでチタンが直接カードに触れず、カードに記載された情報が擦れて消えたり、ICチップが傷ついたりといった危険を防いでくれるほか、チタンが電波を遮断してくれるので、スキミング防止効果も得られます。

Photo: にしやまあやか

必要以上に情報をさらさないデザインも工夫されており、マイナンバーカードを扱う意識を自然と高めてくれるように感じました。

大ヒットにも納得

Photo: にしやまあやか

手にする前は、「チタンケースに入れるなんて大袈裟な」と思っていましたが、よく考えてみるとマイナンバーカードは身分証である以上に、税金や年金、健康保険といった重要な個人情報をたっぷりと蓄えたカードです。

しかしながら、市役所で手渡されたカードケースもいつのまにか失くなり、他のクレカや免許証と同じように裸で財布に入れっぱなしにしていたとは、振り返ってみると随分と不用心だったかもしれません。

Photo: にしやまあやか

危機意識の高い方にとってはこの「マイナンバーカードケース」の存在はまさに求めていたものだった、と考えると大ヒットにも納得です。加えて、燕三条の職人技術とチタン素材の高級感は、日常使いの道具でありながら所有欲を満たしてくれるのもポイントでした。

プロジェクトページにはここでは紹介しきれなかった魅力がまだまだたくさん紹介されています。マイナンバーカードの扱いを見直したい方は一度詳細をチェックしてみてはいかがでしょう。

Photo: にしやまあやか

