YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「お顔が凛々しいインコに怒ってるか聞いてみたら理由が可愛すぎた」を公開。

動画では、セキセイインコのひなちゃんが凛々しい表情で何かを訴えかける様子と、その可愛らしい理由が明らかになる。

仲良く遊んでいた黄色のセキセイインコ・ひなちゃんと、灰色のジャンボセキセイインコ・つっきー君。ひなちゃんはどこか不満げで、キリッとした表情をしてる。

飼い主が「なんか怒ってる？」と話しかけると、ひなちゃんは鳴き声で肯定するかのような反応が…。

飼い主が色々と理由を尋ねると、そのたびにひなちゃんは怒ったお顔でしっかりとした意思表示を見せる。

しかし、「おやつ食べる？」と聞かれた瞬間、ひなちゃんはピクッと体を動かし、食いしん坊な一面が明らかになる。

一方で、隣のつっきー君は我関せずといった表情で佇んでおり、2羽の対照的な姿が笑いを誘っている。

この投稿には「怒り顔プンプン可愛いすぎる」「何事にも動じないジャンボ君が最高！」「『おやつ』に明らかに反応するひなちゃん（笑）」など、絶賛のコメントが寄せられた。インコたちの個性あふれる表情と飼い主との心温まるコミュニケーションが多くのファンの心を癒やしたようだ。