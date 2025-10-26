この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube企画「#脳教室 志望の学校に入ったら、『こんなことをしよう』と夢をふくらませて、目の前の努力をしよう」に、脳科学者の茂木健一郎氏が登場。動画内で茂木氏は、受験生が憧れの学校に合格するためのモチベーション維持術について熱く語った。



茂木氏は「自分の行きたい学校があるとするじゃないですか。その学校に対するすごく憧れの気持ちとかポジティブな気持ちとか夢を持つってことはやっぱりモチベーションを維持するためにはとても大事なんですよね」と、目標や憧れが努力の源となることを力説。さらに、「学校見学行けてたらそれもいいし、行けてなくてもその学校に行ったらどんな素敵な生活が待ってるだろうとか、こういうことをしたいとか、ああいうことをやりたいとか、こんな友達に会いたいとか、こんな先生と一緒に学びたいみたいなイメージを1日1回でも持ちましょう」と、イメージトレーニングの重要性を語った。



また、「制服あるんだったら制服着て、制服なくてもとにかくその校舎の中で素晴らしい学校生活が始まるんだ、そのために今勉強してるんだっていう風に夢を持つと、その夢で自分の努力しようという気持ちが膨らみますから、多少辛くてもね。でも頑張ろうって気持ちになる」と、日々の努力が夢によって後押しされると持論を展開した。



茂木氏は動画の締めくくりで「夢を膨らませて頑張って試験勉強してください。応援してますよ」と、全国の受験生へ熱いエールを送った。