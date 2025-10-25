彼は本気？それとも暇つぶし？男性の本心を見分ける「ポイント」
恋のはじまりって楽しいけれど、ふとした瞬間に「この人、私に本気なのかな？」と不安になることってあるもの。LINEはマメだけど深い話はしてこない。デートはあるけど先の話は出てこない。そこで今回は、そんな状況の男性の本心を見分ける「ポイント」を紹介します。
予定の立て方
本気の男性は、あなたに会う予定を「具体的に立てる」傾向があります。「いつ空いてる？」「このお店行こう」など、事前に計画を立てて時間を確保しようとするのが特徴。一方で「今ヒマ？」「今度会おうね」と曖昧な誘いしかしてこない場合、暇つぶしの可能性が高めです。
会話中の話題
本気の男性は、あなたをもっと知りたいという気持ちから、あなたへの質問や共感が多くなります。また、「この前言ってた〇〇どうだった？」など、あなたの話題を覚えているのも好意のサインです。反対に、自分の話ばかりであなたに興味を示さない男性は、残念ながら“都合のいい存在”としか見ていないかもしれません。
未来の話をするか
「今度一緒に行こう」「来月〇〇行ってみたい」など、少し先の話題を出す男性は、あなたとの関係を続けたいと思っている証拠。逆に、いつも“今日だけ”の関係で完結する人は、気持ちを深める気がない可能性が。未来を感じさせる会話があるかどうかが、本気か遊びかを見分ける決定打になります。
「好き」と言われても、行動が伴っていなければ本気とは言えません。男性の行動や時間の使い方などを見て、大切にされているかを冷静に感じ取ってくださいね。
