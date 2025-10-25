自律神経の乱れで、頭痛や朝起きられないといった不調が起きる「起立性調節障害（ＯＤ）」。

思春期特有の病気だが、外見から分かりにくく、「怠け」や「サボり」と誤解されることもある。学校生活に支障をきたす例も多いことから、適切な対応方法を示した教員向けガイドライン（指針）を作る教育委員会も出始めている。（松本将統）

登校できず

「体がこれまでと違うような気がした」。東京都渋谷区の高校２年の女子生徒（１６）がＯＤと診断されたのは、小学５年の１学期。頭痛や腹痛、ふらつきといった症状が表れ、朝に登校できず、５時間目から出席するようになった。夏休みが明けると、激しい倦怠（けんたい）感や食事中の腹痛なども加わり、学校にも塾にも通えなくなった。

中学に入っても症状は改善せず、外出は２週間に１度の通院時のみ。１日も登校できず、卒業式は午前中に始まるため欠席した。高校は、自宅でも学べる通信制を選んだ。現在は症状が少し落ち着き、週３回ほどは外出できる。昨夏から生花店でアルバイトを始めたが、まだ朝から活動するのは難しい。

女子生徒は「病気でなければ、普通に中学校に通い、部活動にも打ち込めたはず。今は、うまく病気と付き合っていくしかない」と、かみしめるように語った。

無理解に傷つく

ＯＤの啓発に取り組む民間団体「ＫＪ起立性調節障害オンラインコミュニケーション」（東京）が、２０２２年に患者の家族ら４９０人に行ったアンケートによると、発症した学年は中学１年が２９％で最も多く、次いで中学２年が１８％。この２学年だけで全体の半数近くを占めた。

ＯＤは複数の症状が重なることが多く、「頭痛やめまい、記憶力の低下が起き、目の焦点も定まらない」（奈良県の高校２年女子）という例もある。同団体代表の川倉祐美さん（５５）は「症状や、落ち着くまでの期間は個人差が大きい」と語る。

ＯＤは外見からわかりにくいため、周囲の言動や偏見に苦しむ子や保護者も多い。仙台市の中学２年の女子生徒（１３）は、無理に午前中に登校したとき、教員から「頑張れば来られるじゃん」と言われ、同級生からは「あ、サボりが来た」と、心ない言葉をかけられた。

神戸市の男子高校生の母親（４８）も、他の保護者から「（ＯＤは）メンタルの弱さからくる」と言われ、傷ついた経験があるという。

正しい知識広める

同団体のアンケートでは、ＯＤの児童生徒のうち、毎日登校できているのは１割未満（遅刻を含む）。数週間以上登校できていない子は３割超に上った。通常の学校生活を送れない子どもも多い中、学校現場にＯＤへの理解を促す動きが出始めている。

熊本県教委は今年３月、小中高校の教員向けガイドラインをまとめた。保護者の承諾を得た上で、学校で必要な配慮について主治医から説明を受けることや、教職員間で対応に差が出ないようにすることを明記している。岡山県教委や大分県教委も、同様のガイドラインを定めている。

神奈川県は今年度、当事者の声などを盛り込んだ啓発資料を、県内の全中学生に配布した。

小児科専門医でＯＤに詳しい昭和医科大の田中大介教授は「ＯＤの児童生徒は、病気のつらさに加え、周囲の無理解に傷つくこともある。学校現場で適切に支援するには、まず教職員が正しい知識を持つ必要がある。その上で、保健の授業などで継続的に取り上げ、子どもたちの理解を深めていくことが重要だ」と指摘している。

◆起立性調節障害（ＯＤ）＝自律神経の働きが悪くなり、起立時に体や脳への血流が低下する病気。立ちくらみや腹痛、吐き気などの症状が出る。午前中に強く表れ、午後に軽減する傾向にある。薬の処方や日常生活の指導といった治療が行われ、成長に伴って改善するケースが多い。一般社団法人「日本小児心身医学会」（京都市）によると、軽度も含め中学生の約１割に症状がみられるという。

無理せず自分のペースで…タレント・みりちゃむさんも経験

タレントのみりちゃむさん（２３）は、中学時代に起立性調節障害（ＯＤ）に苦しんだ。

朝、吐き気や頭痛などの症状が出るようになり、中学１年の３学期にＯＤと診断された。午前中は起き上がることができず、午後からの登校を余儀なくされた。バレーボール部の顧問に休部を申し出ると、「怠けているだけだろう」と言われたという。

寝つきが悪くなり、昼夜逆転の生活を送った時期も。「新聞配達のバイクの音が聞こえると、『今日も眠れないのか』と気持ちが沈んだ」と振り返る。

ＯＤに苦しむ子どもたちに向けて、みりちゃむさんは、こう呼びかける。「今はしんどいだろうけど、無理せず、ゆっくり、自分のペースで過ごしていこう」