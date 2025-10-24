エーアイは反発、９月中間期は有価証券売却の特別利益で一転最終黒字で着地 エーアイは反発、９月中間期は有価証券売却の特別利益で一転最終黒字で着地

エーアイ<4388.T>は反発している。２３日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の８億円から８億１０００万円、営業損益が２５００万円の赤字から１０００万円の赤字、最終損益は６０００万円の赤字から６００万円の黒字に上振れして着地したようだと発表した。最終損益は赤字予想から一転し黒字となる見込みとなっており、材料視した買いが優勢になっている。



９月中間期は音声事業の消防防災関連が順調に売り上げを伸ばした。９月に子会社のＡＴＲ－Ｔｒｅｋを吸収合併した合理化効果により、各損益が改善。保有する投資有価証券（非上場株式１銘柄）を全て売却し、特別利益５０００万円を計上したことも最終損益を押し上げる要因となった。前年同期は単独決算で、売上高は４億円、営業損益は９００万円の黒字、最終損益はトントンだった。



出所：MINKABU PRESS