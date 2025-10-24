２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４４ドル高 好業績株買われる ２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４４ドル高 好業績株買われる

２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１４４．２０ドル高の４万６７３４．６１ドルと反発した。企業の決算発表が相次ぐなか、好業績を示した銘柄への買いが全体相場を押し上げた。トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と３０日に会談するとレビット大統領報道官が明らかにしたことも、投資家心理を強気に傾けた。



ハネウェル・インターナショナル＜HON＞やインテル＜INTC＞、スリーエム＜MMM＞が買われたほか、アルコア＜AA＞やダウ＜DOW＞が急伸。ラスベガス・サンズ＜LVS＞が大幅高となった。一方、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やＩＢＭ＜IBM＞、コカ・コーラ＜KO＞が軟調。ＡＴ＆Ｔ＜T＞が値を下げ、サウスウエスト・エアラインズ＜LUV＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２０１．４０ポイント高の２万２９４１．７９と３日ぶり反発した。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やラム・リサーチ＜LRCX＞が株価水準を切り上げ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やエヌビディア＜NVDA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。クラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞とインテュイティブ・サージカル＜ISRG＞が高く、サンディスク＜SNDK＞が値を飛ばした。半面、ＴモバイルＵＳ＜TMUS＞が売られ、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS