株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』「正社員の平均初年度年収推移レポート」と「正社員求人件数・応募数推移レポート」について、2025年7-9月の総評を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本調査は、総合転職情報サイト『マイナビ転職』に掲載された求人の「平均初年度年収（未経験・経験者求人別）」、「求人件数・応募数」の推移を調査したものである。

本ニュースのサマリー 2025年7-9月の平均初年度年収は496.6万円で過去最高額を更新 2025年7-9月の平均求人件数、2023年比で164.6％の高水準。求人・応募数が増加傾向で市場活況 2025年7-9月 業種別の初年度年収［IT・通信・インターネット］が572.1万円で最高額

2025年7-9月の平均初年度年収は496.6万円で過去最高額を更新

正社員の平均初年度年収は496.6万円で、前年同時期比で27.1万円増加し、過去最高額を更新した。

未経験者求人の平均初年度年収は448.2万円（前年同時期比12.5万円増）、経験者求人は560.2万円（前年同時期比25.5万円増）だった。

未経験者求人と経験者求人の平均初年度年収の差は112.0万円で、前年同時期（99.0万円）から13.0万円増加しており、調査開始（2018年）以降で最高額となった。

経験者求人の平均初年度年収は増加傾向が続いており、企業は即戦力人材の獲得を目的に、引き続き給与待遇の改善を進めていると考えられる。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月22日 ニュースリリースより引用

2025年7-9月の平均求人件数、2023年比で164.6％の高水準。求人・応募数が増加傾向で市場活況

正社員の求人件数は2023年平均比164.6％で、前年同時期（115.8％）から48.8pt増加した。

求人件数は、2024年10-12月から特に高水準で推移しており、企業の人材獲得競争は厳しい状態が続いているようだ。

掲載求人の募集条件比率は、未経験者向けの求人割合が56.8%、経験者向けの求人割合が43.2%だった。特に2024年4-6月から経験者向けの求人比率が増加傾向にあり、募集比率の推移からも経験者の採用ニーズの高まりがうかがえる。

また求人への応募数も2023年平均比125.3％で、前年同時期（118.1％）から7.2pt増加しており、企業・転職者ともに動きが活発化していることがわかった。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月22日 ニュースリリースより引用

2025年7-9月 業種別の初年度年収［IT・通信・インターネット］が572.1万円で最高額

平均初年度年収を業種別にみると［IT・通信・インターネット]572.1万円で最高額となり、次いで[金融・保険]が560.5万円、[コンサルティング]が545.4万円となった。

未経験者向け求人のみでも[IT・通信・インターネット]が513.1万円と業種トップとなったが、経験者向けの求人のみでは[金融・保険]が654.7万円でトップとなった。

上位4業種は、全体・未経験者向け・経験者向けの求人において共通しており、平均初年度年収が高水準の業種であることがわかる。

画像：株式会社マイナビ 2025年10月22日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査期間：2025年7月1日(火)～9月30日(火)

■調査方法：インターネット調査

■集計対象データ：総合転職情報サイト『マイナビ転職』に掲載開始された求人情報、応募数から下記除外対象データを除き集計

※除外対象：雇用形態が正社員以外

※厚生労働省「国民生活基礎調査 所得の分布状況」を元に、所得金額上側1％を本レポートでは外れ値として設定

■集計対象エリア：全国47都道府県

ニュース情報元：株式会社マイナビ