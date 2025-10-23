「ジョジョの奇妙な冒険」超像可動シリーズにクリア版「ザ・ワールド」と 「透龍」「ワンダー・オブ・U」が登場！先行抽選販売開始。ワンフェス2026[冬]でも販売予定
超像可動「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」
メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦氏によるマンガ作品「ジョジョの奇妙な冒険」のフィギュア「超像可動シリーズ」より、「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」 、「透龍」、「ワンダー・オブ・U」を2026年2月8日に幕張メッセで開催される「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」（以下 WF2026 冬）にて販売する。
今回、「WF2026 冬」に先駆け、10月23日12時よりメディコス・エンタテインメント通販サイト「MEDICOS ONLINE SHOP」にて先行抽選販売が実施される。受付期間は12月26日18時まで。先行抽選販売価格は、「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」が8,250円、「透龍」と「ワンダー・オブ・U」が各9,900円。
「超像可動」シリーズ3商品
先行抽選販売受付期間：10月23日（木）12時～12月26日（金）18時
当落発表日：2026年1月9日（金）12時より順次発表
発売日：2026年2月中旬以降順次
※2026年2月8日（日）開催の「WF2026 冬」にて3商品を会場販売いたします。
※MEDICOS ONLINE SHOPでは、お1人様各1個までのご応募となります。
※「WF2026 冬」終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、メディコス・エンタテインメント関連イベント等にて販売する可能性がございます。
超像可動「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」
「ジョジョの奇妙な冒険 第3部」より、時を止める能力を持つスタンド「ザ・ワールド」がクリアバージョンで登場。ライトイエローを基調とした透き通るようなクリア素材を使用し、ゴールドの装飾との対比が美しい仕上がりになっている。
オプションパーツには、承太郎のスタンド「スタープラチナ」との戦いで見せた激しいラッシュをイメージした「無駄無駄連打エフェクト」が付属。サイズは全高・横幅共に10cmを超える。迫力溢れるエフェクトパーツにより、劇中の戦闘シーンも再現可能可能だ。さらに、差し替え用頭部パーツとハンドパーツも複数付属する。
商品情報
作品名 :「ジョジョの奇妙な冒険 第3部」
発売月：2026年2月中旬予定（先行抽選販売分）
※別途2026年2月8日（日）開催の「WF2026 冬」にて数量限定で会場販売される。
先行抽選販売価格：8,250円
「WF2026 冬」会場販売価格：8,000円
材質：PVC&ABS&ナイロン
仕様：塗装済み可動フィギュア
セット内容：本体、オプションパーツ、台座
サイズ：全高約165mm
企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント
□メディコスオンラインショップ 購入ページ
※超像可動「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」は「WF2026 冬」での数量限定販売商品です。
※販売数が予定数量に達しなかった場合MEDICOS ONLINE SHOP、MEDICOS SHOP等にて事後販売する場合がございます。
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。
超像可動「透龍」
「『ジョジョリオン』-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-」より、ロカカカの実の真実を知る男「透龍」が超像可動に登場。ズボンの柄や両腕のクマなど、特徴的な装飾も忠実に再現されている。「ロカカカの実」は透龍に所持させることも可能だ。さらに、その実は枝から着脱できる。
オプションパーツには、作中で用いていたスマートフォン、康穂との通話中に食していたハンバーガーとドリンクも付属し、原作シーンも再現可能。差し替え頭部パーツ3種や複数のハンドパーツも付属する。
商品情報
作品名 :「『ジョジョリオン』-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-」
発売月：2026年2月下旬予定（先行抽選販売分）
※別途2026年2月8日（日）開催の「WF2026 冬」にて数量限定で会場販売される。
先行抽選販売価格：9,900円
「WF2026 冬」会場販売価格：9,500円
材質：PVC&ABS&POM
仕様：塗装済み可動フィギュア
セット内容 :本体、オプションパーツ、台座
サイズ：全高約 150mm
造形プロデュース：匠工房
原型制作：MKZ
企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント
□メディコスオンラインショップ 購入ページ
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。
超像可動「ワンダー・オブ・U」
「『ジョジョリオン』-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-」より自身を“追う”者に厄災が降り注ぐ透龍のスタンド「ワンダー・オブ・U」が超像可動に登場。スタンド形態時のハンドパーツに加え、「明負悟」の姿に扮している際の頭部パーツ2種と複数のハンドパーツが付属する。上下に可動する帽子パーツにより、目元を怪しげに隠すポーズも再現可能だ。
オプションパーツには、明負悟が密かに開発していた新薬「LOCACACA6251」、岩昆虫「ドゥードゥードゥー・デ・ダーダーダー」や杖が付属する。
商品情報
作品名 :「『ジョジョリオン』-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-」
発売月：2026年2月下旬予定（先行抽選販売分）
※別途2026年2月8日（日）開催の「WF2026 冬」にて数量限定で会場販売される。
先行抽選販売価格：9,900円
「WF2026 冬」会場販売価格：9,500円
材質：PVC&ABS&POM
仕様 :塗装済み可動フィギュア
セット内容 :本体、オプションパーツ、台座
サイズ：全高約 160mm
造形プロデュース:匠工房
原型制作 :伊藤励//MKZ（頭部・オプションパーツ制作）
企画・製造・発売元・販売元：メディコス・エンタテインメント
□メディコスオンラインショップ 購入ページ
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。
「WF2026 冬」限定特典
「WF2026 冬」限定特典として、超像可動「透龍」と超像可動「ワンダー・オブ・U」には「セリフプレート」がそれぞれ付属する。
※後日、「WF2026 冬」限定特典が付属していない超像可動「透龍」、超像可動「ワンダー・オブ・U」が一般販売される予定。
超像可動【クリスタル限定版】が「WF2026 冬」に登場
「WF2026 冬」会場にて、特製ケース・シリアルナンバーが付いた超像可動「『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』『ジョニィ・ジョースター』【クリスタル限定版】」が販売されることが決定した。先着順での抽選販売を予定。販売開始は10時15分より、1人1個のみとなっている。
【限定版購入における注意事項】
※本商品は、先着順での抽選販売となります。
※メディコス・エンタテインメントの販売待機列にお並びいただきます。
※当商品のシリアルナンバーはご購入の際、ランダムで決定いたします。
※シリアルナンバーの変更、交換はできかねますのでご了承ください。
※販売開始は10時15分より、お1人様1個となります。
※一般入場前の待機列は、優先入場券をお持ちの方のみとさせていただきます。
※本体は、超像可動「『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』『ジョニィ・ジョースター』」を使用しております。
クリスタル限定版プレゼント企画実施決定
当日「WF2026 冬」にて対象商品を購入した人の中から抽選で、超像可動「『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』『ウィル・A・ツェペリ』【クリスタル限定版】」をプレゼントする企画が実施される。なお、MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は今回の抽選の対象外となっている。
限定版プレゼント抽選における注意事項
※上記商品につきましては、当日「WF2026 冬」会場にて対象商品をご購入された方のみ抽選にご参加いただけます。
※当日「WF2026 冬」会場にて会場販売商品のいずれかをご購入いただいたお客様へプレゼント抽選券をお渡しいたします。
※抽選券は1会計につき1枚のお渡しです。
※MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は今回の抽選の対象外となります。
※限定版プレゼントの抽選結果発表は、当日15時にメディコス・エンタテインメントブース、及びメディコス・エンタテインメントX にて掲示いたします。
※ご当選されましたお客様はお持ちの抽選券をご持参の上、メディコス・エンタテインメントブースまでお越しください。
※限定版プレゼントのお渡しは「WF2026 冬」開催日のみとなっております。イベント終了後のお渡しは一切いたしかねます。
※商品の転売は固くお断りしております。判明した場合、今後メディコス・エンタテインメント商品のご購入をお断りさせていただく場合がございます。
※画像は装飾前のものです。
※本体は、超像可動「『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』『ウィル・A・ツェペリ』」を使用しております。
「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」
日時：2026年2月8日（日）10時～17時
会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール
メディコス・エンタテインメントは「WF2026 冬」の会場において、初公開フィギュアや初公開情報を多数公開予定。当日会場での販売商品・展示情報、ブース番号などの新着情報は随時公式サイトおよび公式Xにて更新される。
(C)荒木飛呂彦＆ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社
(C)ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社