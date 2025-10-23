武田鉄矢が10月22日、『サン! シャイン』（フジテレビ系）で高市早苗新首相を「卑弥呼」に例えて語ったことが話題を呼んでいる。

【写真】圧がすごい…眉毛のメイクに注目が集まっていた高市早苗氏

気味悪がられる武田の“たとえ癖”

「日本の憲政史上初めて女性の首相となった高市氏について、司会の谷原章介さんが武田さんに感想を求めたのです。すると彼は、高市氏が選出された21日の中継を見て涙したと告白。その理由として『長い長い極東の島国ニッポンで、女性が先頭に立つっていうのは非常時の表れですよね?』と話し始めました」（スポーツ紙記者、以下同）

続けて、「女性が立ったほうが危機的なピンチっていうのは日本の歴史の中で何度も乗り越えてきてるんですよ」と“講義”し、「卑弥呼もそうですよね」と例えたのだ。

「それに対して谷原さんも、『最高神の天照大神も女性ですし』と同意すると、武田さんは『そうなんですよ! そこから始まったんですから!』と激しく共感。『この内閣がうまく行くように思わず合掌した』と、選出時に手を合わせて祈ったと語り、『私にとっては信仰の対象みたいなもの』とまで言い切っていました。佐々木恭子アナウンサーは『ここから始まるというね……』と苦笑しながら、『歴史が動いた感覚になった方も多かったと思います』とフォローしていました」

ネット上では武田の発言について、

《まだ何もしてないのに神様扱いする信者たち怖い》

《サンシャインを見ない理由が詰まってる 気持ち悪い》

《金八、終わってんな》

といったあきれた声や批判的なコメントが相次いでいる。武田の“たとえグセ”は今に始まったことではない。

4月の同番組では、夫と一緒のお墓に入りたくないという視聴者の悩みを受けた際、お墓をなぜか「古墳」にたとえ、「前方後円墳! 前方後円墳!」とハイテンションで連呼。5月には、夫婦論を語る際に自然界の生態を引き合いに出し、「あなたがもし鮭だったら、ふるさとの川に精子をバラまいて、あなたはもうとっくに死んでいます、50年前に」と熱弁。視聴者を困惑させている。

「10月の同番組では、沖縄・南城市長の古謝景春氏のセクハラ問題を論じる際、政治を駄菓子屋に例えていましたね。『昔、駄菓子屋さんが2軒あって、片方の駄菓子屋さんは必ず、ちゃんとつかむやつで紙袋に入れてくれた。トングみたいなもので』と話し始め、『政治というのはまさしく、トングで駄菓子を紙袋に入れてお客に入れて渡すという職業じゃないかなぁ』と奇妙な持論を展開していました」

なぜ『サン! シャイン』は武田を起用したのだろうか。芸能プロ関係者が語る。

「不定期でコメンテーターとして出演していた同じフジテレビ系列の『ワイドナショー』の影響が大きいでしょう。そちらの番組では多少的外れでも松本人志さんのツッコミもあって“うんちくおじさん”的なポジションで収まっていましたが、『サン! シャイン』では“スペシャルキャスター”という肩書きで司会の隣に座っているため、発言のズレが際立って見えてしまう。それが違和感を生んでいるのでしょう」

ちなみ3月の『ワイドナショー』最終回の出演時に武田は個人的に見たいニュース番組として、「ひとつのニュースを明日に向かって解説しないで、ひとつのニュースを過去に向かって歩き出す、そんなニュース番組があるとニュースをもっと楽しめる」と語っていたが、今回は卑弥呼まで遡っている。楽しんでいる人が多くいるといいのだが――