YOASOBI新曲「劇上」ライブ映像が今夜YouTubeプレミア公開決定

YOASOBIが、10月22日21時30分に、新曲「劇上」のライブ映像をYouTubeプレミア公開する事が決定した。

■10月13日開催『ZOZOFES』での「劇上」パフォーマンス映像を公開

本映像は、10月13日にKアリーナ横浜にて開催されたZOZOTOWN20周年記念イベント『ZOZOFES』でのパフォーマンス映像。Ayase・ikuraの熱量高いWボーカルに加えて、本イベントにてコラボを実施したファッションブランド「doublet」のアイテムを身に纏った一夜限りの衣装にも注目しよう。

本楽曲は、現在フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌であり、脚本・三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作された。

ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲であり、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザーAyaseのボーカル参加によるWボーカル楽曲となっている。なお今夜22時からはドラマ第4話が放送予定。

また、同楽曲のMVは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像として制作され、さらにドラマ出演キャストである菅田将暉、二階堂ふみも出演。公開から瞬く間に100万再生を突破し、その豪華な映像が各所で話題を呼んでいる。

■リリース情報

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

